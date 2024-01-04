Дві ознаки того, що вам не можна святкувати Різдво 7 січня

Різдво 7 січня в Україні за старим стилем мають намір святкувати сотні тисяч православних вірян, які ще не прийняли для себе рішення перейти на новий церковний календар. Однак згідно з канонами, далеко не всі українці мають право святкувати Різдво "по-старому".

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар нашому виданню протоієрея, доктора наук з богослов'я, професора Віталія Клоса розповідає, хто не повинен святкувати Різдво 7 січня.

Кому не можна святкувати Різдво 7 січня

Почнімо з того, що якщо ви вірянин і святкували Різдво 25 грудня минулого року разом з більшістю християн цивілізованого світу, то другий раз празнувати день народження Ісуса, як мінімум, не логічно.

За словами доктора наук з богослов'я, двічі Різдво може святкувати лише та людина, яка не розуміє суті самого свята.

"Елементарне питання: чи може людина двічі народитися? Ми святкуємо народження спасителя, відповідно так само й тут", - пояснює протоієрей.

Ще один фактор, який свідчить про те, що святкувати Різдво 7 січня не можна - недотримання Різдвяного посту за старим стилем, який триває до 6 січня від 28 листопада.

Так, згідно з церковним уставом, в усі дні посту з раціону мали бути виключені м’ясні, молочні продукти та яйця. Понеділками, середами та п’ятницями можна вживати рослинну їжу без олії, а у вівторки та четверги - рослинну їжу з олією. Суботами, неділями та на великі свята до 2 січня дозволяється вживати рибу. Після 2 січня піст посилюється та рибні продукти не вживаються.

Звісно, строгого посту мають дотримуватися віряни, які не мають проблем зі здоров’ям, або не перебувають при надії - для таких людей існують пом’якшення, які варто, однак, обговорити з духівником та лікарями.

Таким чином, якщо ви, наприклад, святкували Новий рік з "забороненими" стравами (наприклад, з салатом "Олів’є" чи м'ясом по-французьки) та алкоголем, то і святкування Різдва 7 січня, тобто, після новорічного застілля, буде, м’яко кажучи, не по-християнськи.

Варто додати, що розпочинати Різдвяний піст за новим календарем, а завершувати за старим (чи навпаки) - не можна.

"Православна людина, яка для себе визначила ту чи іншу громаду, знає дати відповідно до календаря. Якщо людина починає так, а закінчує інакше, це означає, що вона не розуміє суті чи заплуталася сама в собі", - коментує протоієрей.