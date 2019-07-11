Две супермассивные черные дыры вот-вот столкнутся: повлияет ли это на Землю

Две супермассивные черные дыры, которые могут столкнуться и слиться в одну, или же замереть на коротком расстоянии друг от друга, обнаружили во Вселенной американские ученые. Масса гигантов превышает массу Солнца в 800 миллионов раз, пишет Daily Star.

Замирание черных дыр заключается в том, что при сокращении расстояния между двумя массивными объектами реальное космическое пространство между ними сокращается. Их орбиты настолько замедляются, что время для преодоления последнего парсека (около трех световых лет. - Ред.) между ними превращается почти в вечность.

Ученые обнаружили супермассивные черные дыры (скрин: YouTube/Nadin)

Если же дыры столкнутся - это будет очень мощным событием во Вселенной. При этом будет выделена чрезвычайно мощная энергия, большая, чем выделяет все другое во Вселенной.

К сожалению, ученые не могут точно сказать, как именно будут развиваться черные дыры. Однако независимо от того, произойдет столкновение или два супермасивних объекта просто вплотную приблизятся друг к другу, это все равно будет очень мощный феномен.

"Двойные системы из черных дыр производят крупнейшие гравитационные волны во Вселенной", - сказала ученый Центра вычислительной астрофизики США Flatiron Institute Кьяра Мингарелли.

Ученые обнаружили супермассивные черные дыры (фото: princeton.edu)

К счастью для жителей нашей планеты, что бы не случилось с черными дырами, Земля ощутит последствия не ранее, чем через 2,5 миллиарда лет. Потому что они находятся очень далеко от Земли.

Ранее мы писали, что четыре огромных астероида, которые несут реальную угрозу для Земли из-за потенциального столкновения, неумолимо приближаются к планете.

Ккстати, ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнаружили три новые экзопланеты, которые своим размером и массой напоминают Землю.

Напомним также, что специалисты NASA сделали специальную модель, которая может спрогнозировать повышение уровня океана из-за глобального потепления и высчитать, когда произойдет таяние ледников.