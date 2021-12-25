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За эти две редкие монеты в 50 копеек можно получить 19 тысяч: в чем их особенность (фото)

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Суббота 25 декабря 2021 19:01
За эти две редкие монеты в 50 копеек можно получить 19 тысяч: в чем их особенность (фото) В Украине продают две редкие монеты в 50 копеек (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине выставили на аукцион две редкие монеты в 50 копеек 1992 года 3ВАг и 3(1)ВАг. Лот хотят продать за 19 тысяч гривен.

Об этом сообщают на сайте Violity.

Так, разновидности 3ВАг и 3(1)ВАг находили всего несколько раз, поэтому эти 50 копеек такие дорогие.

На фото видно, что 17,7 мм разновидности 50 копеек 3(1)ВАг имеет брак в виде утолщения слева на среднем зубе трезубца. К тому же первая гроздь имеет всего четыре ягоды, а пятая сливается с венком.

В отличие от 3(1)ВАг, особенность 3ВАг заключается в том, что средний зуб трезубца - толстый.

Отмечается, что аукцион продлится до 27 декабря. Пока ставок еще нет.

За эти две редкие монеты в 50 копеек можно получить 19 тысяч: в чем их особенность (фото)За эти две редкие монеты в 50 копеек можно получить 19 тысяч: в чем их особенность (фото)За эти две редкие монеты в 50 копеек можно получить 19 тысяч: в чем их особенность (фото)За эти две редкие монеты в 50 копеек можно получить 19 тысяч: в чем их особенность (фото)За эти две редкие монеты в 50 копеек можно получить 19 тысяч: в чем их особенность (фото)В Украине продают две редкие монеты в 50 копеек (violity.com)

Ранее мы сообщали, что в Украине продают 5 копеек за 150 долларов.

Также мы писали, что такие 2 гривны могут принести немалую сумму.

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