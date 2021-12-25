За ці дві рідкісні монети в 50 копійок можна отримати 19 тисяч: у чому їх особливість (фото)

В Україні виставили на аукціон дві рідкісні монети в 50 копійок 1992 року 3ВАг та 3(1)ВАг. Лот хочуть продати за 19 тисяч гривень.

Про це повідомляють на сайті Violity .

Так, різновиди 3ВАг і 3(1)ВАг знаходили лише кілька разів, тому ці 50 копійок такі дорогі.

На фото видно, що 17,7 мм різновиду 50 копійок 3(1)ВАг має брак у вигляді потовщення зліва на середньому зубі тризубця. До того ж перше гроно має всього чотири ягоди, а п'ята зливається з вінком.

На відміну від 3(1)ВАг, особливість 3ВАг полягає у тому, що середній зуб тризубця - товстий.

Зазначається, що аукціон триватиме до 27 грудня. Наразі ставок ще немає.

В Україні продають дві рідкісні монети в 50 копійок (violity.com)