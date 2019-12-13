Два сильных метеоудара: на Украину обрушится мощная магнитная буря

Магнитная буря сильной интенсивности накроет Украину в конце декабря. Причем возмущения геомагнитного поля Земли будет продолжаться несколько дней подряд. В это время люди могут чувствовать себя эмоционально и физически разбитыми, испытывать внезапные приступы раздражительности или наоборот апатии, обостряются хронические болезни. Как подготовится и защититься от геомагнитных колебаний - в материале Styler.

Что называют магнитной бурей

Магнитные бури - это возмущение геомагнитного поля Земли, вызванное поступлением на планету потоков солнечного ветра. Эти потоки при взаимодействии с магнитосферой Земли способны вызвать сбои в работе техники, а также повлиять на физическое и эмоциональное самочувствие людей.

Когда ждать метеоударов

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, три метеоволны разной степени интенсивности накроют Землю в преддверии Нового года. При этом 26 и 29 декабря стоит ждать сильного магнитного шторма, а 28 числа произойдет буря низкой интенсивности.

Кому стоит опасаться магнитной бури

Сильнее всего чувствуют на себе влияние геомагнитных колебаний метеозависимые люди. Кроме того, следует быть осторожными тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоники, психически нестабильные люди.

Магнитные бури могут вызывать приступы сильной головной боли и даже мигрени. Обостряется беспокойство, агрессия, раздражительность, страхи, возникает апатия и депрессивные переживания.

Что делать, чтобы защитить себя

Специалисты рекомендуют в этот период отказаться от алкогольных напитков, минимизировать потребление кофеина, придерживаться принципов здорового питания, и соблюдать питьевой режим.

Не лишним будет прогулка на свежем воздухе, прочтение любимой книги и общение с позитивными людьми.