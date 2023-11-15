Ці два несподівані чинники "крадуть" швидкість вашого інтернету

Металеві предмети

Підігрів підлоги може значно сповільнити швидкість вашого інтернету. Особливо це велика проблема, якщо роутер має розкидати Wi-Fi на кілька поверхів.

Оскільки система містить металеві елементи, через них сигнали важче проникають. Щоб уникнути перешкод, вам доведеться встановити роутер на кожному поверсі.

Аналогічно на роутер діють будь-які інші металеві предмети у будинку. Пристрій випромінює електромагнітні радіохвилі. Це означає, що метал може поглинути їх і знизити якість Wi-Fi.

Гідравлічне опалення

Якщо ви використовуєте гідроніти для опалення будинку, ви також можете зіткнутися з проблемами зі швидкістю інтернету. Гідравлічне опалення передбачає рух рідкої води або газу по трубах у домі.

Вода є ще однією перешкодою для проходження сигналів Wi-Fi. Оскільки вода легко поглинає випромінювання, яке посилає роутер, вона створює "чорну діру" без сигналу навколо цієї області.

Тому, якщо ваш роутер стоїть поблизу великої кількості води або труб, варто його перемістити в інше місце, де нема багато металевих предметів.

Експерти зазначають, що дуже велика ваза, наповнена водою, або акваріум з рибою також можуть сповільнювати швидкість інтернету.