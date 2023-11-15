Эти два неожиданных фактора "воруют" скорость вашего интернета

Металлические предметы

Подогрев пола может значительно замедлить скорость вашего интернета. Особенно это большая проблема, если роутер рассчитан на то, чтобы разбрасывать Wi-Fi на несколько этажей.

Поскольку система содержит металлические элементы, то через них сигналы тяжелее проникают. Чтобы избежать препятствий, вам придется установить роутеры на каждом этаже.

Аналогично на роутер действуют любые другие металлические предметы в доме. Устройство излучает электромагнитные радиоволны. Это означает, что металл может поглотить их и снизить качество Wi-Fi.

Гидравлическое отопление

Если вы используете гидрониты для отопления дома, вы можете столкнуться с проблемами со скоростью интернета. Гидравлическое отопление подразумевает движение жидкой воды или газа по трубам в доме.

Вода является одним из препятствий для прохождения сигналов Wi-Fi. Поскольку вода легко поглощает излучение, посылающее роутером, она создает "черную дыру" без сигнала вокруг этой области.

Поэтому если ваш роутер стоит вблизи большого количества воды или труб, стоит его переместить в другое место, где нет много металлических предметов.

Эксперты отмечают, что очень большая ваза, наполненная водой или аквариум с рыбой также могут замедлять скорость интернета.