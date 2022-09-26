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Два київські виші увійшли до рейтингу найкращих у світі: які саме

Університети Києва увійшли в рейтинг кращих у світі (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Два університети Києва потрапили до рейтингу найкращих у світі за можливістю працевлаштування випускників.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Які заклади освіти потрапили до рейтингу?

До світового рейтингу працевлаштування випускників QS Graduate Employability Rankings 2022 увійшли Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського.

КНУ імені Тараса Шевченка посів позицію в діапазоні 301-500, а КПІ імені Ігоря Сікорського - 500+.

Статистика студентів у КНУ (фото: topuniversities.com)

Статистика студентів у КПІ (фото: topuniversities.com)

Додамо, що перше місце у цьому переліку посів Массачусетський технологічний інститут.

QS World University Rankings - це щорічне дослідження для оцінки університетів світу за різними критеріями: предмети, гуртожитки, професіоналізм викладачів тощо.

Раніше ми писали про рейтинг найкращих університетів України.

Читайте також, як українські студенти зможуть повернути гроші за навчання.

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