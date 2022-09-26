Два киевских вуза вошли в рейтинг лучших в мире: какие именно
Два университета Киева попали в рейтинг лучших в мире по возможности трудоустройства выпускников.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.
Какие учебные заведения попали в рейтинг?
В мировой рейтинг трудоустройства выпускников QS Graduate Employability Rankings 2022 вошли Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского.
КНУ имени Тараса Шевченко занял позицию в диапазоне 301-500, а КПИ имени Игоря Сикорского - 500+.
Статистика студентов в КНУ (фото: topuniversities.com)
Статистика студентов в КПИ (фото: topuniversities.com)
Отметим, что первое место в этом списке занял Массачусетский технологический институт.
QS World University Rankings - это ежегодное исследование для оценки университетов мира по разным критериям: предметы, общежития, профессионализм преподавателей и т. д.
Раньше мы писали о рейтинге лучших университетов Украины.
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