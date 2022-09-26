Два киевских вуза вошли в рейтинг лучших в мире: какие именно

Университеты Киева вошли в рейтинг лучших в мире (фото: Freepik)

Два университета Киева попали в рейтинг лучших в мире по возможности трудоустройства выпускников.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.