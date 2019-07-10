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Есть всего два фактора: Комаровский объяснил особенности сна у младенцев

STYLERЖизнь    10.07.2019 - 22:31
Есть всего два фактора: Комаровский объяснил особенности сна у младенцев
Комаровский объяснил особенности сна у младенцев (Коллаж РБК-Украина)

Комаровский дал важный совет родителям, чьи дети любят спать на животе

Доктор Комаровский ответил на вопрос родителей о том, что делать, если младенец спит только в позе на животе. Он объяснил, насколько это опасно и дал рекомендации, что делать родителям, если малыш хорошо спит только в такой позе. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Комаровский объяснил, что сон на животе для младенцев не является безопасным, так как он часто приводит к синдрому внезапной смерти и педиатры всего мира категорически не рекомендуют детям спать на животе в такой позе.

"Существует четкая позиция всех педиатрических ассоциаций всех стран мира, которая говорит, что сон на животе детей раннего возраста увеличивает риск синдрома ранней смерти младенца", - отметил детский врач и добавил, что его многолетняя практика показывает, что дети на животе действительно спят лучше, чем на спине.

Есть всего два фактора: Комаровский объяснил особенности сна у младенцев

Младенцам нежелательно спать на животе (pixabay.com)

Но такой сон является более опасным для жизни ребенка, поэтому ни один врач не может дать разрешение на то, чтобы родители укладывали спать ребенка в позу на животе.

Однако Комаровский дал рекомендацию тем родителям, чьи дети засыпают исключительно только в позе на животе и не могут спать ни в какой другой позе. При этом он отметил, что ответственность за жизнь ребенка ложится именно на плечи родителей.

"Если вы хоть ненадолго укладываете ребенка спать на животе, то уменьшите риск вы можете двумя главными действиями. Действие первое: ничего нет в кровати. Идеально ровная кровать, одна единственная простынка. Ребенок одет и в кроватке нет ничего, куда он мог бы уткнуться носом и задохнуться. Действие второе: параметры температуры и влажности в комнате – температура не выше 20 градусов и влажность около 40-60%", - рассказал Комаровский.

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский сделал категорическое заявление о ремонте и детях.

А также рассказывали о том, что Супрун развенчала мифы о грудном вскармливании.

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