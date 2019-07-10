Є всього два фактори: Комаровський пояснив особливості сну у немовлят

Комаровський пояснив особливості сну у немовлят (Колаж РБК-Україна)

Комаровський дав важливу пораду батькам, чиї діти люблять спати на животі

Доктор Комаровський відповів на запитання батьків про те, що робити, якщо дитина спить тільки в позі на животі. Він пояснив, наскільки це небезпечно і дав рекомендації, що робити батькам, якщо дитина добре спить тільки в такій позі. Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

Комаровський пояснив, що сон на животі для немовлят не є безпечним, так як він часто призводить до синдрому раптової смерті та педіатри всього світу категорично не рекомендують дітям спати на животі в такій позі.

"Існує чітка позиція всіх педіатричних асоціацій всіх країн світу, яка говорить, що сон на животі дітей раннього віку збільшує ризик синдрому ранньої смерті немовляти", - зазначив дитячий лікар і додав, що його багаторічна практика показує, що діти на животі дійсно сплять краще, ніж на спині.

Немовлятам небажано спати на животі (pixabay.com)

Але такий сон є більш небезпечним для життя дитини, тому ні один лікар не може дати дозвіл на те, щоб батьки вкладали спати дитину в позу на животі.

Однак Комаровський дав рекомендацію тим батькам, чиї діти засинають виключно тільки в позі на животі і не можуть спати ні в якій іншій позі. При цьому він зазначив, що відповідальність за життя дитини лягає саме на плечі батьків.

"Якщо ви хоч ненадовго укладаєте дитину спати на животі, то зменшите ризик ви можете двома головними діями. Дія перша: нічого немає в ліжку. Ідеально рівна ліжко, одна єдина простиня. Дитина одягнена і в ліжечку немає нічого, куди б вона могла би уткнутися носом і задихнутися. Дія друга: параметри температури і вологості в кімнаті – температура не вище 20 градусів і вологість близько 40-60%", - розповів Комаровський.

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