Два чека по 200: в Херсоне оккупанты заказали шашлык на набережной и умерли

Во временно оккупированном Херсоне партизаны расстреляли военных РФ, которые решили поесть шашлык в одном из заведений на набережной.

Об этом сообщает Оперативное командование "Південь" в Facebook.

В частности, на днях оккупанты решили вкусно поесть в одном из заведений питания на набережной города.

Однако, из-за поведения данных клиентов в заведение прибыла специальная группа, которая обслужила россиян с помощью автоматной очереди.

"Учитывая поведение данных клиентов, их мародерских прошлое и недостойное происхождение, для обслуживания таких особых гостей прибыла специальная сервисная группа, которая открыла счет с помощью автоматной очереди", - говорится в сообщении.

В результате этого ликвидированы двое оккупантов, один был ранен и сейчас находится в одной из больниц в оккупированном Крыму.

В Херсоне в кафе ликвидировали двоих оккупантов (facebook.com/okPivden)

В комментариях пользователи приятно поражены действиями украинских защитников и шутят, что не знали, что в городе есть "специальная сервисная группа".