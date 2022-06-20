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Два чеки по 200: у Херсоні окупанти замовили шашлик на набережній і померли

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Херсон, Понеділок 20 червня 2022 13:13
Два чеки по 200: у Херсоні окупанти замовили шашлик на набережній і померли У Херсоні партизани ліквідували окупантів в кафе (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У тимчасово окупованому Херсоні партизани розстріляли військових РФ, які вирішили поїсти шашлик в одному із закладів на набережній.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у Facebook.

Зокрема, на днях окупанти вирішили смачно поїсти в одному із закладів харчування на набережній міста.

Однак, через поведінку даних клієнтів у заклад прибула спеціальна група, яка обслужила росіян за допомогою автоматної черги.

"Враховуючи поведінку даних клієнтів, їх мародерське минуле і негідне походження, для обслуговування таких особливих гостей прибула спеціальна сервісна група, яка відкрила рахунок за допомогою автоматної черги", - йдеться в повідомленні.

В результаті цього ліквідовано двоє окупантів, один був поранений і зараз перебуває в одній із лікарень в окупованому Криму.

Два чеки по 200: у Херсоні окупанти замовили шашлик на набережній і померлиУ Херсоні в кафе ліквідували двох окупантів (facebook.com/okPivden)

У коментарях користувачі приємно вражені від українських захисників та пишуть, що не знали, що в місті є "спеціальна сервісна група".

Раніше ми повідомляли, що у Мелітополі фермери нагодували окупантів отруєною черешнею.

Також ми писали, що українці труять російських окупантів їжею і алкоголем.

Окрім того, український партизан у Київській області ліквідував щонайменше 12 окупантів.

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