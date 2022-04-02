Украинцы травят российских оккупантов едой и алкоголем, - разведка
На оккупированных территориях украинцы сопротивляются захватчикам всем доступными способами. Разведка зафиксировала случаи отравления россиян едой и алкоголем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военную разведку Украины.
По данным разведки, жители Изюмского района Харьковской области "угостили" оккупантов отравленными пирожками. В результате два захватчика скончались на месте, еще 28 находятся в реанимации. Их состояние пока неизвестно.
Кроме того, около 500 военных одной из российских мотострелковых дивизий отравились алкоголем неизвестного происхождения. Оккупанты находятся в больнице.
"Российское командование списывает эти случаи на так называемые "не боевые потери", - уточнили в разведке.
Напомним, с начала войны России против Украины противник потерял около 17,8 тысячи человек и более 350 летальных аппаратов.
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