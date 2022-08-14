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Два великих свята і День знань: з'явився календар вихідних на вересень 2022

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Неділя 14 серпня 2022 15:20
Два великих свята і День знань: з'явився календар вихідних на вересень 2022 Фото: Вихідні та свята вересня 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

У вересні 2022 ми відзначимо одразу кілька важливих дат - як релігійних, так і світських. Нас чекає два Великих дванадесятих свята, День знань, День вихователя та багато інших подій.

Скільки буде вихідних у перший місяць осені, які свята відзначимо - дивіться нижче в матеріалі Styler.

Скільки буде вихідних

Вересень не передбачає додаткових державних вихідних, хоча через воєнний стан в Україні таких не було, починаючи з 8 березня.

У перший місяць осені буде 30 календарних днів, з яких - 22 робочих і 8 - вихідних.

Вихідними будуть такі числа: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 вересня.

Два великих свята і День знань: з'явився календар вихідних на вересень 2022

Фото: свята і вихідні вересня 2022 (freepik)

Усі свята вересня 2022

  • 1 вересня - День знань
  • 2 вересня - День нотаріату
  • 4 вересня - День підприємця
  • 8 вересня - Міжнародний день грамотності; Міжнародний день солідарності журналістів
  • 9 вересня - Міжнародний день краси; День тестувальника; День дизайнера-графіка
  • 10 вересня - День українського кіно; День фізкультури і спорту; Всесвітній день запобігання самогубствам
  • 11 вересня - День працівників нафтової, газової тa нафтопереробної промисловості; День танкіста
  • 13 вересня - День програміста
  • 15 вересня - Міжнародний день демократії
  • 16 вересня - Міжнaродний день охорони озонового шару
  • 17 вересня - День винахідника і раціоналізатора; День фармацевтичного працівника; День рятувальника
  • 18 вересня - День працівника лісу
  • 20 вересня - День рекрутера
  • 21 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці, велике дванадесяте свято; День HR-менеджера; День миру
  • 22 вересня - День партизанської слави
  • 25 вересня - День машинобудівника
  • 27 вересня - Воздвиження Хреста Господнього, велике дванадесяте свято; День вихователя і всіx дошкільних працівників; День туризму
  • 30 вересня - День всиновлення; Міжнародний день перекладача; Всеукраїнский день бібліотек

Раніше ми писали, як правильно зібрати букет на Маковія, щоб захистити дім на цілий рік.

Також повідомлялося про традиції всіх Трьох Спасів.

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