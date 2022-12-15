"Дуже важкий грип": лікар розповів про особливості цьогорічного вірусу та ускладнень від нього

Яким буде грип у цьому сезоні

За словами медика, цьогоріч грип протікає в дві фази. Перша триває до 7 днів. При ній - температура, кашель, виділення з носу, біль в горлі, біль в м‘язах. Температура знижується на 5-6 день. Перші 3 дні температуру важко збити ліками. Після зниження температури стан пацієнта покращується.

"Дуже важкий грип зараз мандрує Україною. У дітей болять вуха, може бути блювота та діарея. Висока температура перші 2-3 дні, яка погано збивається. Пам‘ятайте, що потрібно понижувати температуру і пити багато води. У жодному разі не можна при грипі приймати імуномодулятори. Це небезпечно", - говорить лікар.

Наголошує, що якщо гарячка тримається понад 5 днів, це може свідчити про ускладнення. Це переважно наслідки приєднання бактерійних інфекцій.

Друга фаза хвороби розпочинається на 7-8 день. Тоді знову може піднятись температура, поновлюється кашель, біль в животі, може доєднатись діарея, блювота, біль у вухах.

"У другій фазі є висока ймовірність приєднання бактерійної інфекції, яка може потребувати призначення антибіотика. Важливо вдома мати препарати від блювоти - церукал, метоклопрамід, мотиліум в таблетках і як мінімум 1 ампулу на випадок, що таблетки не працюють", - пояснює Жиравецький.

У другій фазі захворювання важливо зробити загальний аналіз крові та перевірити С-реактивний білок.

"Не таких страшний грип, як його ускладнення. Пам‘ятайте, що вони, як і при ковіді, найчастіше настають з 6-7 дня захворювання. Може бути пневмонія і через 14 днів після грипу, а також загострення хронічних захворювань", - заявляє лікар.

Жиравецький радить українцям бути пильними і не відразу повертатись до активного життя на всі 100 відсотків, як тільки зникне температура.

"Дайте 2 тижні відновитись вашому організму, він і так в стресі після кількох штамів ковіду, війни, сирен, тривог, відсутності світла і тепла та сімейних рутинних справах, які зараз робити значно складніше", - додає медик.