"Очень тяжелый грипп": врач рассказал об особенностях вируса этого года и осложнениях от него

Каким будет грипп в этом сезоне

По словам медика, грипп в этом году протекает в две фазы. Первая длится до 7 дней. При ней - температура, кашель, выделение из носа, боли в горле, боли в мышцах. Температура понижается на 5-6 день. Первые 3 дня температуру тяжело сбить лекарством. После понижения температуры состояние пациента улучшается.

"Очень тяжелый грипп сейчас путешествует по Украине. У детей болят уши, может быть рвота и диарея. Высокая температура первые 2-3 дня, которая плохо сбивается. Помните, что нужно понижать температуру и пить много воды. Ни в коем случае нельзя при гриппе принимать иммуномодуляторы. Это опасно", - говорит врач.

Отмечает, что если лихорадка держится более 5 дней, это может свидетельствовать об осложнениях. Это преимущественно последствия присоединения бактериальных инфекций.

Вторая фаза заболевания начинается на 7-8 день. Тогда снова может подняться температура, возвращается кашель, боль в животе, может присоединиться диарея, рвота, боль в ушах.

"Во второй фазе высока вероятность присоединения бактериальной инфекции, которая может нуждаться в назначении антибиотика. Важно дома иметь препараты от рвоты - церукал, метоклопрамид, мотилиум в таблетках и как минимум 1 ампулу на случай, что таблетки не работают", - объясняет Жиравецкий.

Во второй фазе заболевания важно произвести общий анализ крови и проверить С-реактивный белок.

"Не так страшен грипп, как его осложнения. Помните, что они, как и при ковиде, чаще всего наступают с 6-7 дня заболевания. Может быть пневмония и через 14 дней после гриппа, а также обострение хронических заболеваний", - заявляет врач.

Жиравецкий советует украинцам быть бдительными и не сразу возвращаться в активную жизнь на все 100 процентов, как только исчезнет температура.

"Дайте 2 недели восстановиться вашему организму, он и так в стрессе после нескольких штаммов ковида, войны, сирен, тревог, отсутствия света и тепла и семейных рутинных делах, которые сейчас делать гораздо сложнее", - добавляет медик.