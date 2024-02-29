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Дуже смачно та корисно: як приготувати пухку шарлотку без цукру та борошна

Як приготувати шарлотку без цукру та борошна (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Повітряна і проста в приготуванні шарлотка з яблуками - це смачний десерт, який завжди виходить. Шарлотку можна приготувати абсолютно без цукру та муки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку "yana_sporti".

Що знадобиться

Замість борошна у рецепті вівсяні пластівці швидкого приготування. Вони заливаються дуже теплим молоком, під впливом якого перетворюються на ніжну масу.

Для приготування підготуйте такі інгредієнти:

  • молоко 2,5% - 100 мл
  • курячі яйця - 2 шт.
  • пластівці вівсяні - 150 г
  • розпушувач - 5 г
  • яблуко - 2 шт.
  • кориця мелена - до свого смаку
  • мелені горіхи - до свого смаку
  • шоколад - до свого смаку

Легкий спосіб приготування

Спочатку потрібно вівсянку залити гарячим молоком, накрити й залишити.

Після цього яйця збити до білого кольору, додати до запареної вівсянки, всипати розпушувач та ретельно все перемішати вінчиком.

Далі почистіть яблука, приберіть серцевину, наріжте на тонкі скибочки й викладіть на дно застеленої форми.

Яблука посипте корицею, залийте тістом і викладіть решту яблук, горіхи і шматочки шоколаду.

Запікати потрібно 30 хвилин у розігрітій до 180 °C духовці.

@yana_sporti Шарлотка без борошна та цукру Дуже смачно та корисно Вівсянку заливаємо теплим молоком та залишаємо на 15 хвилин! #яна_спорті #низькокалорійністрави #схудненнядома #схудненнябездієт #правильнідесерти #дієта #дієтичнірецепти #випічкавдома Autumn Comes - David Gramberg & Mary Lou

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