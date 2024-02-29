Очень вкусно и полезно: как приготовить пышную шарлотку без сахара и муки

Воздушная и простая в приготовлении шарлотка с яблоками - это вкусный десерт, который всегда получается. Шарлотку можно приготовить без сахара и муки.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу "yana_sporti ".
Вместо муки в рецепте овсяные хлопья быстрого приготовления. Они заливаются очень теплым молоком, под влиянием которого превращаются в нежную массу.
Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:
Сначала нужно овсянку залить горячим молоком, накрыть и оставить.
После этого яйца взбить до белого цвета, добавить к запаренной овсянке, всыпать разрыхлитель и тщательно перемешать венчиком.
Затем почистите яблоки, уберите сердцевину, нарежьте на тонкие ломтики и выложите на дно застеленной формы.
Яблоки посыпьте корицей, залейте тестом и выложите остальные яблоки, орехи и кусочки шоколада.
Запекать нужно 30 минут в разогретой до 180 °C духовке.
@yana_sporti Шарлотка без борошна та цукру Дуже смачно та корисно Вівсянку заливаємо теплим молоком та залишаємо на 15 хвилин! #яна_спорті #низькокалорійністрави #схудненнядома #схудненнябездієт #правильнідесерти #дієта #дієтичнірецепти #випічкавдома Autumn Comes - David Gramberg & Mary Lou
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