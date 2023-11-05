Дуже схожі. Валерій Залужний поділився зворушливим фото з дружиною

Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний зворушив українців світлиною зі своєю дружиною Оленою Залужною.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку колишнього народного депутата України Борислава Берези.
На фото головнокомандувач ЗСУ позує разом із коханою у своєму кабінеті.
Позаду них український прапор і портрет Валерія Залужного.
Залужний з дружиною (фото: facebook.com/borislav.bereza)
"Головком та його дружина. Звикли перемагати. Разом", - підписав знімок головкома із дружиною Береза.
Користувачі мережі засипали пару компліментами, а дехто підкреслив, що вони дуже схожі між собою.
Залужний з дружиною (фото: facebook.com/borislav.bereza)
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