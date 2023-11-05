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Дуже схожі. Валерій Залужний поділився зворушливим фото з дружиною

Валерій Залужний (фото: (facebook.com)
Автор: Іванна Пашкевич

Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний зворушив українців світлиною зі своєю дружиною Оленою Залужною.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку колишнього народного депутата України Борислава Берези.

Валерій Залужний показався з дружиною

На фото головнокомандувач ЗСУ позує разом із коханою у своєму кабінеті.

Позаду них український прапор і портрет Валерія Залужного.

Залужний з дружиною (фото: facebook.com/borislav.bereza)

"Головком та його дружина. Звикли перемагати. Разом", - підписав знімок головкома із дружиною Береза.

Реакція українців

Користувачі мережі засипали пару компліментами, а дехто підкреслив, що вони дуже схожі між собою.

  • Найкращі з кращих! Пишаюсь і поважаю! А головне - ВІРЮ!
  • Які вони симпатичні! Дай, Боже, їм сили!
  • Дуже гарна пара
  • Які гарні та схожі між собою 
  • Люблю цю парочку українців

Залужний з дружиною (фото: facebook.com/borislav.bereza)

Нещодавно ми розповідали, що дружина російського генерала, який воює в Україні, зраджує йому з братом.

Раніше ми писали про те, що "Азов" вирішив шукати нові кадри на Work.ua. Що відомо про військові вакансії.

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Валерій Залужнийфотографи