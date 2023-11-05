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Очень похожи. Валерий Залужный поделился трогательным фото с женой

Валерий Залужный (фото: (facebook.com)
Автор: Иванна Пашкевич

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Валерий Залужный тронул украинцев фотографией со своей женой Еленой Залужной.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу бывшего народного депутата Украины Борислава Березы.

Валерий Залужный показался с женой

На фото главнокомандующий ВСУ позирует вместе с любимой в своем кабинете.

Позади них украинский флаг и портрет Валерия Залужного.

Залужный с супругой (фото: facebook.com/borislav.bereza)

"Главком и его жена. Привыкли побеждать. Вместе", - подписал снимок главкома с женой Береза.

Реакция украинцев

Пользователи сети засыпали пару комплиментами, а некоторые подчеркнули, что они очень похожи между собой.

  • Найкращі з кращих! Пишаюсь і поважаю! А головне - ВІРЮ!
  • Які вони симпатичні! Дай, Боже, їм сили!
  • Дуже гарна пара
  • Які гарні та схожі між собою 
  • Люблю цю парочку українців

Залужный с супругой (фото: facebook.com/borislav.bereza)

Недавно мы рассказывали, что жена российского генерала, который воюет в Украине, изменяет ему с братом.

Ранее мы писали о том, что "Азов" решил искать новые кадры на Work.ua. Что известно о военных вакансиях.

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Валерий Залужныйфотографи