ua en ru
Сб, 04 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дружина російського генерала, який воює в Україні, зраджує йому з братом: ексклюзивне листуваня (фото)

Україна, Субота 04 листопада 2023 12:23
UA EN RU
Дружина російського генерала, який воює в Україні, зраджує йому з братом: ексклюзивне листуваня (фото) Михайло Теплинський очолив війська РФ на Херсонщині (фото: росЗМІ)
Автор: Юлія Гаюк

Нещодавно стало відомо про кадрові зміни в армії РФ. Генерала-полковника Олега Макаревича, який керував угрупуванням "Дніпро" в Херсонській області, замінили на командувача ВДВ генерал-полковника Михайла Теплинського. Цьому дуже раділи російські військкори, однак не довго пісенька грала.

У розпорядженні РБК-Україна (проєкт Styler) опинилося особисте листування дружини Теплинського Наталії, з якого стало зрозуміло, як російська жінка чекає на свого чоловіка з війни.

"Лебедина вірність" по-російськи

Анонімні джерела повідомили нашому виданню про злам сторінки Наталії Теплинської в соціальних мережах. Як і очікувалося, їм вдалося виявити цікаві подробиці з листувань дружини російського генерала.

Зокрема, інтимний діалог із братом свого чоловіка Дмитром Теплинським. Йому протягом усього життя ніяк не вдається вийти з тіні відомого в армії РФ родича.

Дружина російського генерала, який воює в Україні, зраджує йому з братом: ексклюзивне листуваня (фото)

Наталя та Михайло Теплинські з сином (фото: джерела РБК-Україна)

Тож поки генерал Теплинський "героїчно звільняв" Херсон і боровся за владу з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим, його дружина і брат помітно зблизилися.

Дружина російського генерала, який воює в Україні, зраджує йому з братом: ексклюзивне листуваня (фото)

Брат Михайло Теплинського Дмитро (фото: джерела РБК-Україна)

На скриншотах, які опинилися в розпорядженні редакції, можна побачити флірт та обмін інтимними фото між Наталією та Дмитром Теплинськими.

Дружина російського генерала, який воює в Україні, зраджує йому з братом: ексклюзивне листуваня (фото)Дружина російського генерала, який воює в Україні, зраджує йому з братом: ексклюзивне листуваня (фото)

Листування Наталії з Дмитром (фото: джерела РБК-Україна)

Судячи з цих листувань, можна припустити, що такі стосунки "пара" підтримує вже не перший рік. І в такому разі постає запитання, а чи своїх дітей виховує генерал Михайло Теплинський?

Нагадаємо, що Михайла Теплинського призначили командувачем угруповання "Дніпро" в Херсонській області. Раніше розвідка Британії пояснила, навіщо командування РФ це зробило.

Читайте також, хто веде Telegram-канал "Генерал СВР", який писав про смерть Путіна, та чому йому не можна довіряти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війська РФ