Дуже схожі. Валерій Залужний поділився зворушливим фото з дружиною

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку колишнього народного депутата України Борислава Берези.

Користувачі мережі засипали пару компліментами, а дехто підкреслив, що вони дуже схожі між собою.

Нещодавно ми розповідали, що дружина російського генерала, який воює в Україні, зраджує йому з братом.

Раніше ми писали про те, що "Азов" вирішив шукати нові кадри на Work.ua. Що відомо про військові вакансії.