Очень похожи. Валерий Залужный поделился трогательным фото с женой
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Валерий Залужный тронул украинцев фотографией со своей женой Еленой Залужной.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу бывшего народного депутата Украины Борислава Березы.
Валерий Залужный показался с женой
На фото главнокомандующий ВСУ позирует вместе с любимой в своем кабинете.
Позади них украинский флаг и портрет Валерия Залужного.
Залужный с супругой (фото: facebook.com/borislav.bereza)
"Главком и его жена. Привыкли побеждать. Вместе", - подписал снимок главкома с женой Береза.
Реакция украинцев
Пользователи сети засыпали пару комплиментами, а некоторые подчеркнули, что они очень похожи между собой.
- Найкращі з кращих! Пишаюсь і поважаю! А головне - ВІРЮ!
- Які вони симпатичні! Дай, Боже, їм сили!
- Дуже гарна пара
- Які гарні та схожі між собою
- Люблю цю парочку українців
Залужный с супругой (фото: facebook.com/borislav.bereza)
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