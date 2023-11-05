Очень похожи. Валерий Залужный поделился трогательным фото с женой

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу бывшего народного депутата Украины Борислава Березы.

Пользователи сети засыпали пару комплиментами, а некоторые подчеркнули, что они очень похожи между собой.

"Главком и его жена. Привыкли побеждать. Вместе", - подписал снимок главкома с женой Береза.

На фото главнокомандующий ВСУ позирует вместе с любимой в своем кабинете.

Недавно мы рассказывали, что жена российского генерала, который воюет в Украине, изменяет ему с братом.

Ранее мы писали о том, что "Азов" решил искать новые кадры на Work.ua. Что известно о военных вакансиях.