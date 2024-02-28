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Дуже рідкісне явище: чи може жінка завагітніти, якщо вона вже чекає на дитину

Чи може жінка двічі завагітніти (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Трапляються випадки, коли вже вагітні жінки можуть ще раз завагітніти, але в наступному циклі. Це досить рідкісне явище, про яке чули не всі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку медичної спільноти Sviy.doc.

Що відомо про суперфетацію

Суперфетація - це настання другої вагітності двома ембріонами, які утворюються протягом двох окремих менструальних циклів.

При суперфекундації відбувається овуляція двома або більше яйцеклітинами в одному циклі, може бути від одного або іншого партнера чи донора. Тобто в цьому випадку термін вагітності обох ембріонів однаковий.

У людей - ймовірність суперфетації наближається до нуля, а ось в деяких видів тварин - зустрічається частіше.

Лікарі кажуть, що природні механізми розвитку вагітності є основним захистом від суперфетації.

Як працює організм жінки

У вагітних суттєво змінюється гормональний фон і вся робота організму спрямована на розвиток плода:

  • без овуляції - нова вагітність неможлива
  • слизова пробка, що у шийці матки, ускладнює проникнення сперматозоїдів
  • гормональні зміни також блокують можливість імплантації ембріона в слизову оболонку матки

Тому, навіть якби другий ембріон якимсь чином утворився, то малоймовірно, що він зможе рости в матці.

Які є випадки 

Випадки суперфекундації трапляються вкрай рідко. 

Відомі випадки, коли були в наслідок застосування допоміжних репродуктивних технологій, коли жінці проводили ЕКЗ чи внутрішньоматкову інсемінацію. А потім виявилось, що вони ще додатково завагітніли природним шляхом.

Раніше ми повідомляли, що потрібно зробити перед вагітністю, щоб захистити дитину від хвороб.

Також ми писали, чи потрібно сплачувати "благодійні внески" у пологовому.

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