Це допоможе захистити маму та дитину: ось що потрібно зробити перед вагітністю

На етапі підготовки до вагітності, жінці щонайменше потрібно зробити певні щеплення. Це потрібно, щоб захистити вагітну та майбутнього малюка від інфекційних хвороб.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медично спільноти " Бережи себе ".

Скринінг на інфекції

Інфекціоніст Роман Пономаренко розповів, що не завжди людина може пам’ятати або й знати свою історію перенесених захворювань. Тому коли жінка планує стати мамою, їй необхідно перевірити свій імунітет до тих хвороб, які є особливо небезпечними під час вагітності.

Йдеться про такі обстеження:

на антитіла (IgG) до краснухи, кору й паротиту

на весь профіль гепатиту B (покаже наявність або відсутність збудника)

на наявність ВІЛ-інфекції

на гепатит C

на антитіла до вітряної віспи

Такі обстеження дають змогу сформувати належну тактику дій.

Які щеплення зробити на етапі планування вагітності

Більшість вакцин абсолютно безпечні для жінок, які виношують дитину. Проте є й такі, які не дозволено застосовувати в період вагітності.

Саме на них передусім варто звернути увагу під час планування материнства, щоби щепитися до зачаття дитини й захистити себе та майбутнє немовля.

Йдеться про так звані "живі" вакцини:

кір, паротит, краснуха (КПК)

вітряна віспа

Під час вагітності ці хвороби несуть велику загрозу для здоров’я малюка.

Як щепитися

Передусім варто звернутися до свого сімейного лікаря або лікарки та отримати подальші рекомендації. Вакцинуватись ви зможете за власний кошт.

Важливо, що щеплення проти КПК та вітряної віспи проводять не пізніше, ніж за 28 днів до зачаття. Якщо з певних причин жінка не встигла щепитися до вагітності, варто відкласти вакцинацію на період після пологів.

Варто врахувати, що протягом 2022-2023 р. вакцини проти вітряної віспи в Україні не було. Якщо у вас є потреба зробити це щеплення, то обговоріть це спільно з сімейним лікарем.

Від яких хвороб захиститись під час вагітності

Вакцину від гепатиту B можна робити й під час вагітності.

Також за Національним календарем щеплень дорослі люди мають робити вакцину від дифтерії та правця кожні 10 років. Наразі існують тільки комбіновані вакцини, що водночас захищають від дифтерії, правця та кашлюка.

Незалежно від того, коли вагітна жінка отримувала зазначене щеплення, варто вакцинуватись від кашлюку в період між 27 і 36 тижнями вагітності.

До того ж пам’ятайте про вакцинацію від грипу, яка проводиться щороку. Важливо захиститись від інфекції, оскільки вагітні переносять її набагато гірше, у деяких випадках може знадобитись госпіталізація.