Очень редкое явление: может ли женщина забеременеть, если она уже ждет ребенка

Бывают случаи, когда уже беременные женщины могут еще раз забеременеть, но в следующем цикле. Это довольно редкое явление, о котором слышали не все.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу медицинского сообщества Sviy.doc.
Суперфетация - это наступление второй беременности двумя эмбрионами, которые образуются в течение двух отдельных менструальных циклов.
При суперфекундации происходит овуляция двумя или более яйцеклетками в одном цикле, может быть от одного или другого партнера или донора. То есть в этом случае срок беременности обоих эмбрионов одинаков.
У людей - вероятность суперфетации приближается к нулю, а вот у некоторых видов животных - встречается чаще.
Врачи говорят, что естественные механизмы развития беременности являются основной защитой от суперфетации.
У беременных существенно меняется гормональный фон и вся работа организма направлена на развитие плода.
Поэтому, даже если второй эмбрион каким-то образом образовался, то маловероятно, что он сможет расти в матке.
Случаи суперфекундации происходят очень редко.
Известны случаи, когда были вследствие применения вспомогательных репродуктивных технологий, когда женщине проводили ЭКО или внутриматочную инсеминацию. А потом оказалось, что они дополнительно забеременели естественным путем.
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