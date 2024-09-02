Все дуже просто. Чотири правила довгожителів з "блакитних зон", які можна почати просто зараз

Що треба знати

Зазвичай "блакитними зонами" називають п’ять регіонів світу: префектура Окінава, Японія; провінція Ольястра, Сардинія, Італія; півострів Нікоя, Коста-Ріка; острів Ікарія, Греція; і місто Лома-Лінда, Каліфорнія.

Досить часто наголошується, що саме харчування та харчові звички сприяють довголіттю жителів "блакитних зон", але не тільки це.

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Рухайтеся якомога більше

Займайтеся більше фізичною активністю низької інтенсивності, як-от догляд за садом або прогулянка до будинку друга. Люди в блакитних зонах рідко покладаються на такі речі, як автобуси чи автомобілі, щоб дістатися з місця на місце.



Частіше зупиняйтеся

Незалежно від того, чи вирішили вони використати моменти спокою, щоб помолитися, подрімати чи зробити перерву протягом дня, відомо, що люди в блакитних зонах зазвичай роблять перерви та на деякий час припиняють суєту, яка може викликати радість і зниження рівня стресу.

Будьте уважні до харчових звичок

Жителі Окінави, Японія, дотримуються девізу хара хачі бу, що означає, що вони припиняють їсти, коли їхній шлунок заповнений на 80%.

Утримайтеся від переїдання, промовляйте молитви або практикуйте вдячність перед їжею та менше їжте.



Зустрічайтеся з близькими

Деякі "блакитні зони" спілкуються за вином, а інші займаються груповими видами спорту, але поширеною практикою серед цих спільнот є щоденні зустрічі зі своїми близькими.