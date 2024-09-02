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Все очень просто. Четыре правила долгожителей из "голубых зон", которые можно начать прямо сейчас

Что нужно делать для долгой жизни (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Многие тратят много денег на продукты и опыт, чтобы выглядеть и чувствовать себя более молодыми и победить старость. Долгожители из "голубых зон" знают, как продлить жизнь.

Что именно нужно делать, чтобы продлить свой возраст, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNBC.

Что нужно знать

Обычно "голубыми зонами" называют пять регионов мира: префектура Окинава, Япония; провинция Ольястра, Сардиния, Италия; полуостров Никоя, Коста-Рика; остров Икария, Греция; и город Лома-Линда, ca.

Часто отмечается, что именно питание и пищевые привычки способствуют долголетию жителей "голубых зон", но не только это.

 

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Двигайтесь как можно больше

Занимайтесь больше физической активностью низкой интенсивности, например уход за садом или прогулка к дому друга. Люди в голубых зонах редко полагаются на такие вещи как автобусы или автомобили, чтобы добраться с места на место.

Чаще останавливайтесь

Независимо от того, решили ли они использовать моменты покоя, чтобы помолиться, вздремнуть или сделать перерыв в течение дня, известно, что люди в голубых зонах обычно делают перерывы и на время прекращают суету, которая может вызвать радость и снижение уровня стресса.

Будьте внимательны к пищевым привычкам

Жители Окинавы, Япония, придерживаются девиза хара хачи бу, что означает, что они перестают есть, когда их желудок заполнен на 80%.

Удерживайтесь от переедания, произносите молитвы или практикуйте благодарность перед едой и меньше ешьте.

Встречайтесь с близкими

Некоторые "голубые зоны" общаются за вином, а другие занимаются групповыми видами спорта, но распространенной практикой среди этих сообществ являются ежедневные встречи со своими близкими.

 

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