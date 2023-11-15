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Очень простой тыквенный суп, который согреет вас в холодные дни

Среда 15 ноября 2023 09:26
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Очень простой тыквенный суп, который согреет вас в холодные дни Фото: Рецепт тыквенного супа (pixabay.com)
Автор: Styler
Эксперт: Дарья Дорошкевич

Тыква - это источник витаминов, а суп из нее не только вас согреет, но и порадует вкусовые рецепторы. Приготовить его дома очень просто.

Рецептом делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram блогера Дарьи Дорошкевич.

Вам понадобится

  • 1 тыква весом 800 г
  • 1 большой сладкий перец
  • 1 большой томат
  • 1 большая луковица
  • 2 больших зубчика чеснока

Как приготовить суп

Очистите тыкву от семян, нарежьте кусками, полейте оливковым маслом и запеките в духовом шкафу при температуре 180 градусов. К овощам добавьте 500 мл кипяченой воды и измельчите в пюре. Добавьте со временем 1/2 ч.ложки соли, 1 ч.ложку копченой паприки, 500 мл сливок (20%, но можно любой жирности).

Перемешайте и поставьте на плиту. Помешивайте, доведите до первых признаков кипения и снимите. Кипятить категорически не нужно.

"Консистенция супа видна на видео, если хотите более жидкий - добавьте больше воды", - отметила блогер.

Как мы раньше писали, Клопотенко дал рецепт нежнейшей запеканки с тыквой.

Раньше мы рассказывали, как приготовить традиционную тыквенную кашу.

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