Дуже ніжні і просто тануть в роті! Як нашвидкуруч зробити сирні кекси

Що вам знадобиться:

Сир кисломолочний - 300 г

Яйця - 2 шт.

Сметана - 20% - 2 ст. ложки

Цукор - 90 г

Ванільний цукор - 10 г

Вершкове масло - 50 г

Борошно - 150 г

Розпушувач до тіста - 1 ч. ложка

Як готувати ніжні сирні кекси

Візьміть глибоку ємність і складіть у неї такі продукти: сир, ванільний цукор, звичайний цукор і сметану. Потім вбиваємо яйця і змішуємо все до однорідної маси за допомогою блендера.

Вершкове масло розтоплюємо і додаємо до сирної маси. Ще раз все добре вимішуємо, можна ложкою.

Додаємо сухі інгредієнти: борошно та розпушувач до тіста. Вимішуємо тісто дуже добре, до однорідної маси. Тісто має вийти за консистенцією, як густа сметана.

Розігріваємо духовку до 180 градусів. Беремо форму для випічки кексів або окремі формочки - на ваш вибір. При потребі можна трошки змастити вершковим маслом дно форми. Заповнюємо формочки тістом на 2/3.

Ставимо у духовку та випікаємо в середньому 30 хвилин (залежить від вашої духовки).

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