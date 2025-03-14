Очень нежные и просто тают во рту! Как на скорую руку сделать творожные кексы

Что вам понадобится:

Творог кисломолочный - 300 г

Яйца - 2 шт.

Сметана - 20% - 2 ст. ложки

Сахар - 90 г

Ванильный сахар - 10 г

Сливочное масло - 50 г

Мука - 150 г муки

Разрыхлитель для теста - 1 ч. ложка

Как готовить нежные творожные кексы

Возьмите глубокую емкость и сложите в нее такие продукты: творог, ванильный сахар, обычный сахар и сметану. Затем вбиваем яйца и смешиваем все до однородной массы с помощью блендера.

Сливочное масло растапливаем и добавляем к творожной массе. Еще раз все хорошо вымешиваем, можно ложкой.

Добавляем сухие ингредиенты: муку и разрыхлитель к тесту. Вымешиваем тесто очень хорошо, до однородной массы. Тесто должно получиться по консистенции, как густая сметана.

Разогреваем духовку до 180 градусов. Берем форму для выпечки кексов или отдельные формочки - на ваш выбор. При необходимости можно немножко смазать сливочным маслом дно формы. Заполняем формочки тестом на 2/3.

Ставим в духовку и выпекаем в среднем 30 минут (зависит от вашей духовки).

Вас может заинтересовать: