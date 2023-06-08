Дуже модний колір на літо 2023, який пасує абсолютно всім: багато фото

Модний колір, і як його носити

За словами експертки, мова йде про класичний сірий. З відтінків можете обирати від світло-сірого до темно-сірого. Круто виглядають також комбінації відтінків сірого в одному образі.

"Сірий влітку - так! Бо цього сезону він в гарячих трендах сезону", - зазначає стилістка.

Обирайте сукні, джинси, класичні брюки, спідниці, піджаки сірого кольору і точно не прогадаєте.

Фото: instagram.com/nata_moskalenko

Які ще кольори дуже трендові цього року

Стилістка Анна Леканова в Instagram також розповіла, що наймоднішими кольорами 2023 року також є:

Viva Magenta

Денім

Насичений зелений

Ніжно-жовтий

Пристрасний червоний

Зміїний принт

Шоколадні відтінки

Всі відтінки рожевого

Ніжний блакитний

Яскравий синій

І пам'ятайте, що в трендах 2023 року: мінімалістичність у кольорах, тотал-лук, контрастні комбінації, видовжений силует і довжина максі.