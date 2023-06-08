Дуже модний колір на літо 2023, який пасує абсолютно всім: багато фото

Мода 2023 диктує тренди на мінімалістичність, як в аксесуарах, так і в принтах і кольорах. Один з кольорів пасує абсолютно всім і чудово виглядає у варіанті total-look.
Натхненням поділилася в Instagram стилістка Ната Москаленко.
За словами експертки, мова йде про класичний сірий. З відтінків можете обирати від світло-сірого до темно-сірого. Круто виглядають також комбінації відтінків сірого в одному образі.
"Сірий влітку - так! Бо цього сезону він в гарячих трендах сезону", - зазначає стилістка.
Обирайте сукні, джинси, класичні брюки, спідниці, піджаки сірого кольору і точно не прогадаєте.
Фото: instagram.com/nata_moskalenko
Стилістка Анна Леканова в Instagram також розповіла, що наймоднішими кольорами 2023 року також є:
І пам'ятайте, що в трендах 2023 року: мінімалістичність у кольорах, тотал-лук, контрастні комбінації, видовжений силует і довжина максі.
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