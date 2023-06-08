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Очень модный цвет на лето 2023, который подходит абсолютно всем: много фото

Какие цвета возглавляют тренды 2023 года (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Мода 2023 года диктует тренды на минималистичность, как в аксессуарах, так и в принтах и цветах. Один из цветов подходит абсолютно всем и прекрасно смотрится в варианте total-look.

Вдохновением поделилась в Instagram стилист Ната Москаленко.

Модный цвет, и как его носить

По словам эксперта, речь идет о классическом сером. Из оттенков можете выбирать от светло-серого до темно-серого. Круто смотрятся также сочетания оттенков серого в одном образе.

"Серый летом - да! Потому что в этом сезоне он в горячих трендах сезона", - отмечает стилистка.

Выбирайте платья, джинсы, классические брюки, юбки, пиджаки серого цвета и точно не прогадаете.

Фото: instagram.com/nata_moskalenko

Какие еще цвета очень трендовые в этом году

Стилист Анна Леканова в Instagram также рассказала, что самыми модными цветами 2023 также являются:

  • Viva Magenta
  • Деним
  • Насыщенный зеленый
  • Нежно-желтый
  • Страстный красный
  • Змеиный принт
  • Шоколадные оттенки
  • Все оттенки розового
  • Нежный голубой
  • Яркий синий

И помните, что в трендах 2023 года минималистичность в цветах, тотал-лук, контрастные комбинации, удлиненный силуэт и длина макси.

Также мы писали о самой модной обуви этим летом.

Кроме того Андре Тан показал самую хитовую обувь сезона весна-лето 2023 года.

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