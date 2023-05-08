Очень ленивые вареники за 15 минут. Этот рецепт вы точно сохраните
Ленивые вареники - отличный вариант для завтрака. Готовить их быстро, а есть очень вкусно. К тому же у них нет лишнего жира, остающегося при жарке, например, сырников.
Рецептом ленивых вареников поделился популярный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко на своем YouTube канале.
Рецепт идеальных ленивых вареников
Для приготовления вкусных ленивых вареников вам понадобятся:
Для соуса:
Возьмите сыр, перетрите через сито, чтобы вареники вышли без комочков. Из половины лимона натрите цедру с помощью терки.
В миске смешайте сыр, сахар, щепотку соли, лимонную цедру и яйцо. Добавьте муку и замесите тесто. В кастрюлю налейте достаточное количество воды и доведите до кипения.
Рабочую поверхность засыпьте мукой. Скачайте из теста длинные трубочки и порежьте их на кусочки произвольной формы. Немного приплюсните и обваляйте в муке.
Отварите кусочки теста в кипящей воде в течение двух минут после всплытия. Пока варятся вареники, приготовьте соус.
Смешайте йогурт, сахарную пудру и измельченные листья мяты из двух веточек. Подавайте вареники с соусом.
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