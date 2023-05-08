Очень ленивые вареники за 15 минут. Этот рецепт вы точно сохраните

Ленивые вареники - отличный вариант для завтрака. Готовить их быстро, а есть очень вкусно. К тому же у них нет лишнего жира, остающегося при жарке, например, сырников.

Рецепт идеальных ленивых вареников

Для приготовления вкусных ленивых вареников вам понадобятся:

300 г сыра

1 яйцо

2 ст. л. сахара

4 ст. л. муки

1 щепотка соли (+ щепотка, чтобы добавить в воду при варке)

3 г цедры лимона

Для соуса:

200 г натурального йогурта

1 ст. л. сахарной пудры

2 веточки мяты

Как готовить ленивые вареники

Возьмите сыр, перетрите через сито, чтобы вареники вышли без комочков. Из половины лимона натрите цедру с помощью терки.

В миске смешайте сыр, сахар, щепотку соли, лимонную цедру и яйцо. Добавьте муку и замесите тесто. В кастрюлю налейте достаточное количество воды и доведите до кипения.

Рабочую поверхность засыпьте мукой. Скачайте из теста длинные трубочки и порежьте их на кусочки произвольной формы. Немного приплюсните и обваляйте в муке.

Отварите кусочки теста в кипящей воде в течение двух минут после всплытия. Пока варятся вареники, приготовьте соус.

Смешайте йогурт, сахарную пудру и измельченные листья мяты из двух веточек. Подавайте вареники с соусом.