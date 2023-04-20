Дуже ліниві голубці: цей рецепт ви точно збережете

Приготувати ліниві голубці можна дуже швидко й обійтися без кількох годин на кухні. А смак цієї страви просто неймовірний. Тим паче, що цей метод приготування дуже економний і точно вам сподобається.

Як приготувати дуже ліниві голубці за найпростішим рецептом - читайте в Styler нижче.

Поставте голубці у розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин. Подавати можна з гарніром чи свіжою зеленню.

У мисці змішайте сметану, томатну пасту, спеції та додайте теплу воду. Отриманим соусом залийте голубці. Накрийте кришкою або запечатайте фольгою.

У фарш додайте овочі, відварений рис, сіль, спеції та яйце. Добре вимішайте і мокрими руками сформуйте голубці. Складіть їх у форму для випікання.

Наріжте капусту, натріть на тертці моркву, наріжте дрібно цибулю. Обсмажте у невеликій кількості олії 3-5 хвилин.

До речі, раніше ми писали про те, як приготувати найпростіші курячі ковбаски за 10 хвилин.

А ще розповідали про те, як готується старовинна страва "Засипна капуста", яку любив Іван Франко.