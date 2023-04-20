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Очень ленивые голубцы: этот рецепт вы точно сохраните

Рецепт ленивых голубцов (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Приготовить ленивые голубцы можно очень быстро и обойтись без нескольких часов на кухне. А вкус этого блюда просто невероятный. Тем более, что этот способ приготовления очень экономный и точно вам понравится.

Как приготовить очень ленивые голубцы по самому простому рецепту - читайте в Styler ниже.

Что вам понадобится:

  • Фарш - 500 г
  • Отварной рис - 50 г
  • Капуста - 200 г
  • Лук - 1 шт.
  • Морковь - 2 шт.
  • Соль, перец
  • Копченая паприка - 1 ч. ложка
  • Травы - ½ ч. ложки
  • Яйцо - 1 шт.

Для соуса:

  • Сметана - 200 г
  • Томатная паста - 2 ст. ложки
  • Травы - 1 ч. ложка
  • Соль
  • Вода - 200-300 г
  • Свежая зелень

Как приготовить очень ленивые голубцы

Нашинкуйте капусту, натрите на терке морковь, нарежьте мелко лук. Обжарьте в небольшом количестве масла 3-5 минут.

В фарш добавьте овощи, отварной рис, соль, специи и й яйцо. Хорошо вымешайте и мокрыми руками сформируйте голубцы. Сложите их в форму для выпечки.

Скриншот

В миске смешайте сметану, томатную пасту, специи и добавьте теплую воду. Полученным соусом залейте голубцы. Накройте крышкой или запечатайте фольгой.

Поставьте голубцы в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Подавать можно с гарниром или свежей зеленью.

Скриншот

Кстати, ранее мы писали о том, как приготовить самые простые куриные колбаски за 10 минут.

А еще рассказывали о том, как готовится старинное блюдо "Засыпная капуста", которое любил Иван Франко.

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