Очень ленивые голубцы: этот рецепт вы точно сохраните

Приготовить ленивые голубцы можно очень быстро и обойтись без нескольких часов на кухне. А вкус этого блюда просто невероятный. Тем более, что этот способ приготовления очень экономный и точно вам понравится.
Как приготовить очень ленивые голубцы по самому простому рецепту - читайте в Styler ниже.
Для соуса:
Нашинкуйте капусту, натрите на терке морковь, нарежьте мелко лук. Обжарьте в небольшом количестве масла 3-5 минут.
В фарш добавьте овощи, отварной рис, соль, специи и й яйцо. Хорошо вымешайте и мокрыми руками сформируйте голубцы. Сложите их в форму для выпечки.
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В миске смешайте сметану, томатную пасту, специи и добавьте теплую воду. Полученным соусом залейте голубцы. Накройте крышкой или запечатайте фольгой.
Поставьте голубцы в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Подавать можно с гарниром или свежей зеленью.
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