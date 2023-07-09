Очень крутая обувь на лето 2023, которая должна быть в вашем гардеробе (фото)

Летом 2023 года среди модных трендов - необычная открытая обувь, которая появилась относительно недавно, но быстро полюбилась многим модницам.

Этот хитяра - вьетнамки на каблуке

"С легкой руки сестер Олсен из The Row, они стали культовыми и уже несколько лет не сдают трендовые позиции!" - рассказывает стилист.

Как носить такую обувь

Модели обуви могут быть более закрытыми, а могут сверху быть в виде двух полосок, как в традиционных вьетнамках.

Главное условие - небольшие тонкие каблуки, которые придадут вашему образу стильности и завершенности.

Прекрасно будут подходить под миди и макси-юбки, а также под укороченные брюки.

В такой обуви ваши ножки будут дышать, поэтому выбирайте изделия из натуральных материалов.

Полоски должны быть удобны, чтобы вьетнамки не натирали между пальцами.

Все фото: instagram.com/nata_moskalenko