Очень крутая обувь на лето 2023, которая должна быть в вашем гардеробе (фото)
Летом 2023 года среди модных трендов - необычная открытая обувь, которая появилась относительно недавно, но быстро полюбилась многим модницам.
Своим вдохновением поделилась стилист Ната Москаленко в Instagram.
Этот хитяра - вьетнамки на каблуке
"С легкой руки сестер Олсен из The Row, они стали культовыми и уже несколько лет не сдают трендовые позиции!" - рассказывает стилист.
Как носить такую обувь
Модели обуви могут быть более закрытыми, а могут сверху быть в виде двух полосок, как в традиционных вьетнамках.
Главное условие - небольшие тонкие каблуки, которые придадут вашему образу стильности и завершенности.
Прекрасно будут подходить под миди и макси-юбки, а также под укороченные брюки.
В такой обуви ваши ножки будут дышать, поэтому выбирайте изделия из натуральных материалов.
Полоски должны быть удобны, чтобы вьетнамки не натирали между пальцами.
Все фото: instagram.com/nata_moskalenko
Раньше мы писали о самых модных шортах летом 2023 года. Стилист показала, как их правильно носить.
Также читайте, что такое "правильный" оверсайз и кому нельзя носить такой стиль вообще.