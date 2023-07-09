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Очень крутая обувь на лето 2023, которая должна быть в вашем гардеробе (фото)

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Воскресенье 09 июля 2023 19:25
Очень крутая обувь на лето 2023, которая должна быть в вашем гардеробе (фото) Какая обувь очень модная летом 2023 (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко
Эксперт: Наталья Москаленко

Летом 2023 года среди модных трендов - необычная открытая обувь, которая появилась относительно недавно, но быстро полюбилась многим модницам.

Своим вдохновением поделилась стилист Ната Москаленко в Instagram.

Этот хитяра - вьетнамки на каблуке

"С легкой руки сестер Олсен из The Row, они стали культовыми и уже несколько лет не сдают трендовые позиции!" - рассказывает стилист.

Очень крутая обувь на лето 2023, которая должна быть в вашем гардеробе (фото)

Как носить такую обувь

Модели обуви могут быть более закрытыми, а могут сверху быть в виде двух полосок, как в традиционных вьетнамках.

Главное условие - небольшие тонкие каблуки, которые придадут вашему образу стильности и завершенности.

Очень крутая обувь на лето 2023, которая должна быть в вашем гардеробе (фото)Очень крутая обувь на лето 2023, которая должна быть в вашем гардеробе (фото)

Прекрасно будут подходить под миди и макси-юбки, а также под укороченные брюки.

В такой обуви ваши ножки будут дышать, поэтому выбирайте изделия из натуральных материалов.

Полоски должны быть удобны, чтобы вьетнамки не натирали между пальцами.

Очень крутая обувь на лето 2023, которая должна быть в вашем гардеробе (фото)Очень крутая обувь на лето 2023, которая должна быть в вашем гардеробе (фото)

Все фото: instagram.com/nata_moskalenko

Раньше мы писали о самых модных шортах летом 2023 года. Стилист показала, как их правильно носить.

Также читайте, что такое "правильный" оверсайз и кому нельзя носить такой стиль вообще.

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