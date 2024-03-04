"Дуже гірко від безсилля": Галкін українською мовою написав щемливий пост про Одесу

Російський шоумен Максим Галкін згадав своє "українське дитинство" на тлі ворожої атаки Одеси дронами , внаслідок якої в одній з багатоповерхівок міста було зруйновано 18 квартир.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сторінку коміка в Instagram розповідає, як він відреагував на черговий воєнний злочин РФ.

"Одеське дитинство" Галкіна

У своєму дописі Максим Галкін наголосив, що Одеса - його дитинство.

Він пригадав, що саме в цьому місті він, будучи школярем, з першого класу вивчав українську мову.

"І ті знання про мову, які в мене залишилися досі, це також моє одеське дитинство", - зауважив шоумен.

Крім того, він опублікував давнє дитяче фото.

Дитяче фото, опубліковане Галкіним (фото: instagram.com/maxgalkinru)

Реакція на атаку Одеси дронами

Комік визнав, що йому, напевно, можна дорікнути, що він не сумує "публічно за всіма загиблими дітьми у світі".

"Але кожен удар по Одесі потрапляє у серце", - наголосив він.

Чоловік звернувся до цього українського міста й додав, що всім серцем - із ним.

"Одеса, я всім серцем із тобою. Мої глибокі співчуття сім'ям загиблих. Дуже гірко від безсилля. Але суд Божий ще ніхто не скасовував", - підсумував Галкін.

Коли і як дрони РФ атакували Одесу

Країна-агресор вкотре атакувала Одесу та область дронами в ніч на 2 березня.

Внаслідок атаки ворожий БПЛА влучив в одну з одеських багатоповерхівок, що спричинило руйнування 18 квартир.

Рятувальники, розбираючи завали, працювали на місці трагедії впродовж двох днів.

Відомо, що цей російський дрон вбив 12 осіб (із них - п'ятеро дітей). Постраждало всього 20 осіб, у тому числі - одна вагітна.