"Очень горько от бессилия": Галкин на украинском языке написал щемящий пост об Одессе

Российский шоумен Максим Галкин вспомнил свое "украинское детство" на фоне вражеской атаки Одессы дронами , в результате которой в одной из многоэтажек города было разрушено 18 квартир.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу комика в Instagram рассказывает, как он отреагировал на очередное военное преступление РФ.

"Одесское детство" Галкина

В своей публикации Максим Галкин подчеркнул, что Одесса - его детство.

Он вспомнил, что именно в этом городе, будучи школьником, с первого класса изучал украинский язык.

"И те знания о языке, которые у меня остались до сих пор, это тоже мое одесское детство", - отметил шоумен.

Кроме того, он опубликовал давнее детское фото.

Детское фото, опубликованное Галкиным (фото: instagram.com/maxgalkinru)

Реакция на атаку Одессы дронами

Комик признал, что его, наверное, можно упрекнуть, что он не грустит "публично по всем погибшим детям в мире".

"Но каждый удар по Одессе попадает в сердце", - подчеркнул он.

Мужчина обратился к этому украинскому городу и добавил, что всем сердцем - с ним.

"Одесса, я всем сердцем с тобой. Мои глубокие соболезнования семьям погибших. Очень горько от бессилия. Но суд Божий еще никто не отменял", - подытожил Галкин.

Когда и как дроны РФ атаковали Одессу

Страна-агрессор в очередной раз атаковала Одессу и область дронами в ночь на 2 марта.

В результате атаки вражеский БПЛА попал в одну из одесских многоэтажек, что повлекло за собой разрушение 18 квартир.

Спасатели, разбирая завалы, работали на месте трагедии в течение двух дней.

Известно, что этот российский дрон убил 12 человек (из них - пятеро детей). Пострадало всего 20 человек, в том числе - одна беременная.