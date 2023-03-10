Галкін показав доньку у вишиванці та віночку: українці дякують, у росіян істерика (фото)

Російський гуморист і шоумен Максим Галкін привітав жінок із Міжнародним жіночим днем, опублікувавши фото доньки у вишиванці та віночку. У коментарях зібралося чимало ображених росіян, які, як завжди, всім невдоволені.

Реакція росіян та українців

8 березня на сторінці коміка Максима Галкіна з'явилося фото доньки Лізи у віночку з соняшників та кофтинці, що нагадує вишиванку. Дівчинка сидить до камери боком, тому розгледіти візерунок досить важко.

"Зі святом вас, дорогі жінки! Кохання та гармонії!" - підписав фото гуморист.

Донька Максима Галкіна Ліза у віночку та вишиванці (фото: instagram.com/maxgalkinru)

У коментарях не обійшлося без ображених росіян, які звинувачують Галкіна в зраді.

Детей, то зачем трогать!? Много же не поймут!!! Или нет святого ничего!

Максик, тебя уже поздравили с 8 марта?

Настоящая русская красавица!

Максик из трусов выпрыгивает чтобы о нем не забыли

Продажные, и своих детей учите этому! Нет прощения вам!!!

Однак кількість українських коментарів однозначно переважила. Люди дякують артисту за підтримку та пишуть, як сильно хочуть повернутися додому. Багато коментаторів писали про те, що саме такі соняшники квітнуть влітку на Херсонщині.

Позиція Галкіна щодо війни Росії в Україні

24 лютого Максим Галкін опублікував допис у своєму Instagram, де написав, що він проти війни. Він також додав, що підтримує зв'язок із рідними з України.

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Прихильники гумориста просили його продовжити публікувати розважальні відео з дітьми, але він відповів, що не має на це внутрішнього бажання через події в Україні.

22 квітня 2022 року оголосив про те, що частина грошей, які будуть зароблені з концертного туру по Ізраїлю, підуть на допомогу українським біженцям.

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Зрештою Максим Галкін виїхав з Росії разом із дружиною та дітьми, а Міністерство юстиції РФ визнало його іноземним агентом.