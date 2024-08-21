Очень красивая пара: Залужный очаровал новым фото с женой
Валерий Залужный продемонстрировал в сети новое фото со своей супругой Еленой.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), а ныне посла Украины в Великобритании в Facebook.
На снимке Залужный и его супруга позируют в строгих деловых костюмах. Елена - в серых брюках прямого кроя, блузе и приталенном пиджаке. Она дополнила свой лук спортивной обувью - белыми кедами с голубыми шнурками, сделав его менее официальным.
Посол в свою очередь выбрал классический черный костюм, белую рубашку и галстук контрастного цвета - красного. Дополнил образ закрытой обувью в тон к костюму.
Отметим, что он никак не подписал фото. Однако всего лишь через час после публикации оно собрало более 13 тысяч лайков и множество комментариев.
Валерий Залужный с супругой Еленой (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)
Как отреагировали подписчики Залужного
Фолловеры экс-главнокомандующего ВСУ засыпали пару восторженными комплиментами:
- "Фантастические. Какая прекрасная пара".
- "Очень красивая пара. Здоровья вам и счастья".
- "Ух та, какой красавчик Валерий Федорович".
- "Красивые. Гордимся!".
- "Вы - самые лучшие!".
Что известно о Елене Залужной
Информации о Елене в открытых источниках очень мало.
Известно, что она работает финансистом в Укргазбанке. Супруги живут вместе более 20 лет. У них есть две дочери от предыдущих браков - Кристина и Арина, но общих детей нет.
Залужный с женой (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)
Младшая дочь Кристина окончила Одесский медицинский университет, потому что мечтала стать врачом.
Старшая продолжает дело отца - она военная.
Напомним, 9 февраля 2024 года стало известно, что Залужного отправили в отставку. Новым Главнокомандующим стал Александр Сырский.