Очень красивая пара: Залужный очаровал новым фото с женой

Валерий Залужный продемонстрировал в сети новое фото со своей супругой Еленой.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), а ныне посла Украины в Великобритании в Facebook .

На снимке Залужный и его супруга позируют в строгих деловых костюмах. Елена - в серых брюках прямого кроя, блузе и приталенном пиджаке. Она дополнила свой лук спортивной обувью - белыми кедами с голубыми шнурками, сделав его менее официальным.

Посол в свою очередь выбрал классический черный костюм, белую рубашку и галстук контрастного цвета - красного. Дополнил образ закрытой обувью в тон к костюму.

Отметим, что он никак не подписал фото. Однако всего лишь через час после публикации оно собрало более 13 тысяч лайков и множество комментариев.

Валерий Залужный с супругой Еленой (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Как отреагировали подписчики Залужного

Фолловеры экс-главнокомандующего ВСУ засыпали пару восторженными комплиментами:

"Фантастические. Какая прекрасная пара".

"Очень красивая пара. Здоровья вам и счастья".

"Ух та, какой красавчик Валерий Федорович".

"Красивые. Гордимся!".

"Вы - самые лучшие!".

Что известно о Елене Залужной

Информации о Елене в открытых источниках очень мало.

Известно, что она работает финансистом в Укргазбанке. Супруги живут вместе более 20 лет. У них есть две дочери от предыдущих браков - Кристина и Арина, но общих детей нет.

Залужный с женой (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Младшая дочь Кристина окончила Одесский медицинский университет, потому что мечтала стать врачом.

Старшая продолжает дело отца - она военная.

Напомним, 9 февраля 2024 года стало известно, что Залужного отправили в отставку. Новым Главнокомандующим стал Александр Сырский.