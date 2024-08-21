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Очень красивая пара: Залужный очаровал новым фото с женой

Среда 21 августа 2024 17:30
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Очень красивая пара: Залужный очаровал новым фото с женой Валерий Залужный с супругой Еленой (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)
Автор: Катерина Собкова

Валерий Залужный продемонстрировал в сети новое фото со своей супругой Еленой.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), а ныне посла Украины в Великобритании в Facebook.

На снимке Залужный и его супруга позируют в строгих деловых костюмах. Елена - в серых брюках прямого кроя, блузе и приталенном пиджаке. Она дополнила свой лук спортивной обувью - белыми кедами с голубыми шнурками, сделав его менее официальным.

Посол в свою очередь выбрал классический черный костюм, белую рубашку и галстук контрастного цвета - красного. Дополнил образ закрытой обувью в тон к костюму.

Отметим, что он никак не подписал фото. Однако всего лишь через час после публикации оно собрало более 13 тысяч лайков и множество комментариев.

Очень красивая пара: Залужный очаровал новым фото с женой

Валерий Залужный с супругой Еленой (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Как отреагировали подписчики Залужного

Фолловеры экс-главнокомандующего ВСУ засыпали пару восторженными комплиментами:

  • "Фантастические. Какая прекрасная пара".
  • "Очень красивая пара. Здоровья вам и счастья".
  • "Ух та, какой красавчик Валерий Федорович".
  • "Красивые. Гордимся!".
  • "Вы - самые лучшие!".

Что известно о Елене Залужной

Информации о Елене в открытых источниках очень мало.

Известно, что она работает финансистом в Укргазбанке. Супруги живут вместе более 20 лет. У них есть две дочери от предыдущих браков - Кристина и Арина, но общих детей нет.

Очень красивая пара: Залужный очаровал новым фото с женойЗалужный с женой (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Младшая дочь Кристина окончила Одесский медицинский университет, потому что мечтала стать врачом.

Старшая продолжает дело отца - она военная.

Напомним, 9 февраля 2024 года стало известно, что Залужного отправили в отставку. Новым Главнокомандующим стал Александр Сырский.

Ранее Залужный показал, как изменился за годы службы.

Читайте также, как Залужный на фоне пейзажей Лондона трогательно обратился к жене.

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Валерий Залужный
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