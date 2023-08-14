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Дуже дешевий пиріг на торішньому варенні: просто вилийте все в форму

Як приготувати пиріг з варенням (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Смачний пиріг можна спекти майже без грошей, зробивши тісто на основі торішнього варення. Вийде проста і смачна випічка до чаю чи молока, яка "зайде" і дорослим, і дітям.

Простим рецептом поділилися на YouTube-каналі Oksana Vision.

Складники:

  • Рідке варення - 500 мл
  • Олія - 100 мл
  • Розпушувач - пакетик (18 г)
  • Лимонний сік
  • Борошно - 200-300 г
  • Горіхи - 100 г

Як приготувати пиріг

Влийте в миску півлітрову банку будь-якого рідкого варення. Якщо воно густе, його можна розвести водою.

Додайте до варення розпушувач або соди, погашеної лимонним соком.

Влийте соняшникову олію без запаху і поступово додайте в борошно. Тісто має бути консистенції густої сметани.

Додайте подрібнені горіхи - волоські або арахіс.

Залийте тісто у форму і випікайте в духовці протягом 40 хвилин при температурі 180 градусів. Або ж у мультиварці на програмі "випічка".

Коли пиріг охолоне, його можна посипати цукровою пудрою. Смачного!

Раніше ми писали, чи можна їсти позаторішнє варення, і як його краще використовувати.

Також читайте, що Євген Клопотенко розповів, як приготувати сухе "київське" варення.

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