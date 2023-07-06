Сухе "київське" варення: Клопотенко відродив забутий рецепт

Сухий спосіб варити варення - це забутий метод збереження ягід на зиму, яким користувалися наші бабусі. Зробити його нескладно, але треба знати про певні тонкощі.

Євген Клопотенко на своєму каналі YouTube вирішив нагадати, як робити цю заготовку.

Нам знадобиться:

500 г вишень без кісточки

250 г цукру (+250 г для посипки)

20 г кориці для посипки

Покрокове приготування

Вийміть з вишень кісточки, так щоб вага вже готових до приготування ягід становила 500 грамів.

Закладіть в посуд, додайте 250 грамів цукру і варіть на маленькому вогні 15-20 хвилин.

Змішайте другу частину цукру (250 грамів) з корицею.

Відцідіть рідину через сито. Рідина, до речі, вам знадобиться у якості сиропу - до кави чи для просочування випічки.

Обкатайте ягоди у цукорі з корицею і викладіть їх на встелене пергаментом деко.

Поставте в духовку і при мінімальній температурі (50 градусів) тримайте 5-6 годин. Обов'язково має бути увімкненим режим конвекції.

Так само можна висушити в дегідраторі (сушарці для овочів), якщо він у вас є. Або ж висушити на сонці, якщо є таке місце із захистом від комах.

В результаті ви маєте отримати схожі на родзинки ягоди. Розкладіть їх по банках і зберігайте. Герметично закривати їх не потрібно.