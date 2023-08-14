Очень дешевый пирог на прошлогоднем варенье: просто вылейте все в форму

Вкусный пирог можно испечь почти без денег, сделав тесто на основе прошлогоднего варенья. Выйдет простая и вкусная выпечка к чаю или молоку, которая "зайдет" и взрослым, и детям.
Простым рецептом поделились на YouTube канале Oksana Vision.
Влейте в миску полулитровую банку любого жидкого варенья. Если оно густое, его можно разбавить водой.
Добавьте к варенью разрыхлитель или соду, погашенную лимонным соком.
Влейте подсолнечное масло без запаха и постепенно добавьте в муку. Тесто должно быть консистенции густой сметаны.
Добавьте измельченные орехи - грецкие или арахис.
Залейте тесто в форму и выпекайте в духовке в течение 40 минут при температуре 180 градусов. Или в мультиварке на программе "выпечка".
Когда пирог остынет, его можно посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!
Раньше мы писали, можно ли есть позапрошлогоднее варенье, и как его лучше использовать.
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