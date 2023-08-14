RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Очень дешевый пирог на прошлогоднем варенье: просто вылейте все в форму

Как приготовить пирог с вареньем (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Вкусный пирог можно испечь почти без денег, сделав тесто на основе прошлогоднего варенья. Выйдет простая и вкусная выпечка к чаю или молоку, которая "зайдет" и взрослым, и детям.

Простым рецептом поделились на YouTube канале Oksana Vision.

Составляющие:

  • Жидкое варенье - 500 мл
  • Масло растительное - 100 мл
  • Разрыхлитель - пакетик (18 г)
  • Лимонный сок
  • Мука - 200-300 г
  • Орехи - 100 г

Как приготовить пирог

Влейте в миску полулитровую банку любого жидкого варенья. Если оно густое, его можно разбавить водой.

Добавьте к варенью разрыхлитель или соду, погашенную лимонным соком.

Влейте подсолнечное масло без запаха и постепенно добавьте в муку. Тесто должно быть консистенции густой сметаны.

Добавьте измельченные орехи - грецкие или арахис.

Залейте тесто в форму и выпекайте в духовке в течение 40 минут при температуре 180 градусов. Или в мультиварке на программе "выпечка".

Когда пирог остынет, его можно посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Раньше мы писали, можно ли есть позапрошлогоднее варенье, и как его лучше использовать.

Также читайте, что Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить сухое киевское варенье.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кулинарпирогваренье