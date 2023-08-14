Дуже дешевий пиріг на торішньому варенні: просто вилийте все в форму
Смачний пиріг можна спекти майже без грошей, зробивши тісто на основі торішнього варення. Вийде проста і смачна випічка до чаю чи молока, яка "зайде" і дорослим, і дітям.
Простим рецептом поділилися на YouTube-каналі Oksana Vision.
Складники:
- Рідке варення - 500 мл
- Олія - 100 мл
- Розпушувач - пакетик (18 г)
- Лимонний сік
- Борошно - 200-300 г
- Горіхи - 100 г
Як приготувати пиріг
Влийте в миску півлітрову банку будь-якого рідкого варення. Якщо воно густе, його можна розвести водою.
Додайте до варення розпушувач або соди, погашеної лимонним соком.
Влийте соняшникову олію без запаху і поступово додайте в борошно. Тісто має бути консистенції густої сметани.
Додайте подрібнені горіхи - волоські або арахіс.
Залийте тісто у форму і випікайте в духовці протягом 40 хвилин при температурі 180 градусів. Або ж у мультиварці на програмі "випічка".
Коли пиріг охолоне, його можна посипати цукровою пудрою. Смачного!
Раніше ми писали, чи можна їсти позаторішнє варення, і як його краще використовувати.
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