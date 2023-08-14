Дуже дешевий пиріг на торішньому варенні: просто вилийте все в форму

Смачний пиріг можна спекти майже без грошей, зробивши тісто на основі торішнього варення. Вийде проста і смачна випічка до чаю чи молока, яка "зайде" і дорослим, і дітям.

Складники:

Рідке варення - 500 мл

Олія - 100 мл

Розпушувач - пакетик (18 г)

Лимонний сік

Борошно - 200-300 г

Горіхи - 100 г

Як приготувати пиріг

Влийте в миску півлітрову банку будь-якого рідкого варення. Якщо воно густе, його можна розвести водою.

Додайте до варення розпушувач або соди, погашеної лимонним соком.

Влийте соняшникову олію без запаху і поступово додайте в борошно. Тісто має бути консистенції густої сметани.

Додайте подрібнені горіхи - волоські або арахіс.

Залийте тісто у форму і випікайте в духовці протягом 40 хвилин при температурі 180 градусів. Або ж у мультиварці на програмі "випічка".

Коли пиріг охолоне, його можна посипати цукровою пудрою. Смачного!