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Очень дешевый пирог на прошлогоднем варенье: просто вылейте все в форму

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Понедельник 14 августа 2023 07:38
Очень дешевый пирог на прошлогоднем варенье: просто вылейте все в форму Как приготовить пирог с вареньем (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Вкусный пирог можно испечь почти без денег, сделав тесто на основе прошлогоднего варенья. Выйдет простая и вкусная выпечка к чаю или молоку, которая "зайдет" и взрослым, и детям.

Простым рецептом поделились на YouTube канале Oksana Vision.

Составляющие:

  • Жидкое варенье - 500 мл
  • Масло растительное - 100 мл
  • Разрыхлитель - пакетик (18 г)
  • Лимонный сок
  • Мука - 200-300 г
  • Орехи - 100 г

Как приготовить пирог

Влейте в миску полулитровую банку любого жидкого варенья. Если оно густое, его можно разбавить водой.

Добавьте к варенью разрыхлитель или соду, погашенную лимонным соком.

Влейте подсолнечное масло без запаха и постепенно добавьте в муку. Тесто должно быть консистенции густой сметаны.

Добавьте измельченные орехи - грецкие или арахис.

Залейте тесто в форму и выпекайте в духовке в течение 40 минут при температуре 180 градусов. Или в мультиварке на программе "выпечка".

Когда пирог остынет, его можно посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Раньше мы писали, можно ли есть позапрошлогоднее варенье, и как его лучше использовать.

Также читайте, что Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить сухое киевское варенье.

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Кулинар пирог варенье