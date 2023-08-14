Очень дешевый пирог на прошлогоднем варенье: просто вылейте все в форму

Вкусный пирог можно испечь почти без денег, сделав тесто на основе прошлогоднего варенья. Выйдет простая и вкусная выпечка к чаю или молоку, которая "зайдет" и взрослым, и детям.

Составляющие:

Жидкое варенье - 500 мл

Масло растительное - 100 мл

Разрыхлитель - пакетик (18 г)

Лимонный сок

Мука - 200-300 г

Орехи - 100 г

Как приготовить пирог

Влейте в миску полулитровую банку любого жидкого варенья. Если оно густое, его можно разбавить водой.

Добавьте к варенью разрыхлитель или соду, погашенную лимонным соком.

Влейте подсолнечное масло без запаха и постепенно добавьте в муку. Тесто должно быть консистенции густой сметаны.

Добавьте измельченные орехи - грецкие или арахис.

Залейте тесто в форму и выпекайте в духовке в течение 40 минут при температуре 180 градусов. Или в мультиварке на программе "выпечка".

Когда пирог остынет, его можно посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!