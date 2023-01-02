На них дуже багато бактерій: як правильно очищати кухонні дошки

Мало хто знає, як правильно чистити кухонні дошки, адже це одне з найбільш сприятливих місць для бактерій. Щоб уникнути небезпечного розмноження мікробів, важливо використовувати ефективні засоби для бездоганного очищення.

Рекомендується проводити ретельне очищення після кожного використання дошки.

Чим мити кухонні дошки

Перекис водню

Завдяки цьому продукту можна швидко вигнати небажані бактерії. Протріть дошку з обох сторін паперовим рушником, змоченим перекисом водню. Залиште на кілька хвилин, а потім знову промийте теплою водою та протріть чистою тканиною.

Білий оцет

Цей натуральний продукт відомий своїми очисними та дезінфікуючими властивостями. Змішайте пів склянки білого оцту і пів склянки води. Ретельно натріть отриманим розчином поверхню дошки, потім промийте її під проточною водою.

Сіль, харчова сода та лимонна кислота

Необхідно змішати невелику кількість кожного з цих продуктів. Потім на губку нанесіть розчин, щоб акуратно потерти поверхню дошки. В кінці прополощіть водою.

Важливо регулярно перевіряти стан дошки. Якщо ви помітили видимі ознаки зносу, то настав час подумати про його заміну. Не варто легковажно ставитися до наявності подряпин і тріщин, адже мікроорганізмам набагато легше ховатися і розвиватися в цих частинах.