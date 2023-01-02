На них очень много бактерий: как правильно очищать кухонные доски

Немногие знают, как правильно чистить кухонные доски, ведь это одно из самых благоприятных мест для бактерий. Чтобы избежать опасного размножения микробов, важно использовать эффективные средства для безупречной очистки.

Рекомендуется проводить тщательную очистку после каждого использования доски.

Чем мыть кухонные доски

Перекись водорода

Благодаря этому продукту можно быстро изгнать нежелательные бактерии. Протрите доску с обеих сторон бумажным полотенцем, смоченным перекисью водорода. Оставьте на несколько минут, затем снова промойте теплой водой и протрите чистой тканью.

Белый уксус

Этот натуральный продукт известен своими очистительными и дезинфицирующими свойствами. Смешайте пол стакана белого уксуса и полстакана воды. Тщательно натрите полученным раствором поверхность доски, затем промойте под проточной водой.

Соль, пищевая сода и лимонная кислота

Необходимо смешать небольшое количество каждого из этих продуктов. Затем нанесите на губку раствор, чтобы аккуратно потереть поверхность доски. В конце прополощите водой.

Важно регулярно проверять состояние доски. Если вы заметили видимые признаки износа, то пора подумать о его замене. Не стоит легкомысленно относиться к наличию царапин и трещин, ведь микроорганизмам гораздо легче прятаться и развиваться в этих частях.