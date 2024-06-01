Магнітні бури у червні 2024: на початку літа буде сильно штормити

Червень почнеться з потужними магнітних бур через спалах на Сонце класу Х 1.45. Сонячні спалахи Х-класу - це найбільші та найпотужніші. В середньому спалахи такого рівня відбуваються до 10 разів на рік.

Коли у червні будуть магнітні бурі та які правила допоможуть вам захистити свій організм, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що таке магнітна буря

Різноманітні вибухи та спалахи на Сонці, які відбуваються регулярно, призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається з заряджених частинок (протонів та електронів), які здатні дуже швидко розповсюджуватися у просторі, у тому числі й в сторону Землі. Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку називають магнітною або сонячною бурею.

Магнітні бурі мають свою класифікацію, де К-індекс 1 - це найслабкіша активність, непомітна для людини, а К-індекс-9 - потужна магнітна буря червоного рівня, що здатна викликати не тільки погіршення самопочуття у людей, а й північні сяйва та збій у роботі техніки.

При бурях червоного рівня (від К-індексу 5 до К-індексу 9) можуть бути проблеми з роботою джерел зв'язку - вишок, супутників, радіочастот, GPRS.

Магнітні бурі у червні

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, потужна магнітна буря червоного рівня К-індексу 6 почалася ще 31 травня і протримається в перший день літа, 1 червня. 2 червня магнітосфера стабілізується і можливі незначні геомагнітні коливання.

2-4 червня - незначні магнітні бурі

8 червня - слабка магнітна буря К-індекс 3

9 червня - помірна магнітна буря, К-індекс 4

11 червня - помірна магнітна буря, К-індекс 4

12 червня - слабка магнітна буря, К-індекс 3

15 червня - сильна магнітна буря, К-індекс 5-6

22-23 червня - сильна магнітна буря, К-індекс 5-6

28-30 червня - помірна магнітна буря, К-індекс 4

Який вплив магнітна буря має на людину

Вчені та дослідники всього світу провели вже чимало досліджень на тему взаємозв'язку між магнітними бурями та життєдіяльністю людини. І є дані, що підтверджують вплив магнітних бур на самопочуття та настрій людини. Люди в такі дні значно частіше скаржаться на погіршення самопочуття та звертаються до лікарів, зокрема до кардіологів.

Найчастіші скарги:

Головний біль

Мігрень

Слабкість

Втома

Сонливість вдень

Проблеми зі сном вночі

Запаморочення

Порушення концентрації

Туман в голові

Швидка втомлюваність

Стрибки тиску

Проблеми з серцево-судинною системою

Погіршення настрою

Підвищена дратівливість

Агресія

Загострення хронічних захворювань

Як захистити своє здоров'я під час магнітних бур

Лікарі на дні магнітних бур зазвичай дають загальні рекомендації, які можуть зменшити вплив та підтримати організм під час додаткового навантаження.

Що вони радять: